Анонсы: В Индонезии представлен первый BlackBerry с двумя SIM-картами

09.03.2017, MForum.ru

Компания BB Merah Putih, владеющая правами на производство, маркетинг и продажи устройств с торговой маркой BlackBerry на индонезийском рынке официально представила смартфон BlackBerry Aurora. Как подчеркивает производитель, новинка «является не только первым устройством BlackBerry, которое когда-либо производилось в Индонезии, но это первое устройство BlackBerry в мире, которое будет оснащено функциями Dual-SIM».

В части «железа» речь идет о 5,5-дюймовом дисплее разрешением 1280х720 точек, чипсете Snapdragon 425, 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловой и 8 Мп фронтальной камерах, а также аккумуляторе емкостью 3000 мАч. Габаритные размеры BlackBerry Aurora составляют 152х76,8х8,5 мм, вес – 178 грамм. ОС - Android 7.0 Nougat. Выпускаться BlackBerry Aurora будет в черном, серебристом и золотом вариантах. Цена новинки составит IDR 3 499 000 ($260), прием предварительных заказов начнется 12 марта.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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