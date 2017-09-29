Анонсы: Объявлена российская цена BlackBerry KeyOne

MForum.ru
29.09.2017,
Компания TCL Communications, владеющая правами на бренд BlackBerry, объявила о начале российских продаж смартфона BlackBerry KeyOne. Анонс этой новинки состоялся в феврале текущего года, а ее главной особенностью является аппаратная клавиатура с 35 клавишами.
Основные спецификации BlackBerry KeyOne включают в себя 4,5-дюймовый дисплей разрешением 1620 x 1080 точек с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4, чипсет Qualcomm Snapdragon 625, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 Тб, 12 Мп тыловую камеру с PDAF-фокусировкой и записью 4К-видео, фронтальную камеру разрешением 8 Мп и аккумулятор емкостью 3505 мАч. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу «Пробел». Программная основа BlackBerry KeyOne – ОС Android. Габаритные размеры устройства 149,3 x 72,5 мм x 9,4 мм при весе 183 г. Продажи BlackBerry KeyOne в России начнутся в первой половине октября текущего года, цена – 39 990 рублей. Приобрести BlackBerry KeyOne можно будет в «Связном», «Евросети», «М.Видео», «НОУ-ХАУ» и DNS.
© Антон Печеровый,
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