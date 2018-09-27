Пресс-релизы: Директор по техническим инновациям и инфраструктуре займется развитием технической стратегии «МегаФона»

MForum.ru
27.09.2018,
В составе топ-менеджмента «МегаФона» появилась новая должность директора по техническим инновациям и инфраструктуре (CTIO). Это позицию в компании занял Фредерик Ваносчуйзе, ранее работавший в Vodafone Germany и МТС. Г-н Ваносчуйзе будет курировать блоки «Цифровые инновации» и «Фундаментальная инфраструктура».
Фредерик Ваносчуйзе был назначен CTIO «МегаФона». После получения необходимых корпоративных одобрений Фредерик войдет в состав Правления оператора.
До прихода в «МегаФон» г-н Ваносчуйзе с октября 2014 года по июль 2018 года занимал пост главного информационного директора (Chief Information Officer) в компании Vodafone Germany. С февраля 2010 года по апрель 2014 года он работал в качестве исполнительного вице-президента и CIO компании МТС, где также был членом правления. С декабря 2006 года по август 2009 года г-н Ваносчуйзе занимал должность CIO группы в Millicom International Cellular SA. В 1999-2006 годах работал на различных постах в компании BASE, в 1997-1999 годах - трудился в Alcatel Bell, а в 1995-1997 годах - в Siemens Atea.
Г-н Ваносчуйзе владеет степенями инженера по электронике и телекоммуникациям (High School of Liege, Бельгия), инженера по компьютерным наукам и менеджменту (University of Mons, Бельгия) и EM в сфере управления ИТ (Solvay Business School, Бельгия).
«В первую очередь наш новый CTIO будет отвечать за непрерывность бизнеса и займется реализацией технической стратегии, которая направлена на то, чтобы «МегаФон» стал лучшим партнером для жизни российских цифровых абонентов. Фредерик обладает значительным опытом в этой сфере, и мы очень рады приветствовать его в составе нашей команды», - прокомментировал Исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.
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теги: МегаФон кадры
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