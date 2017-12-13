Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330

13.12.2017, MForum.ru

Компания Caterpillar, известный производитель спецтехники, начал продажи на рынке США смартфона CAT S31, показанного на выставке IFA 2017. Стоимость новинки составляет $329,99.

В части спецификаций все достаточно бюджетно. В активе новинки присутствуют 4,7-дюймовый дисплей разрешением 1280х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 210, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и 8 Мп тыловая камера.

Однако, для CAT S31 важнее наличие защиты от «суровых» условий эксплуатации в соответствии со стандартами IP68 и MIL-SPEC 810G. CAT S31 допускает погружение на глубину до 1,2 метра в течении 35 минут и выдерживает падения на бетонный пол с высоты до 1,8 м. В плюсах Cat S31 аппаратные кнопки и емкий аккумулятор – 4000 мАч. Из прочего упомянем наличие двух SIM-карт, 4G LTE, VoLTE, VoWiFi и Android Nougat на борту.