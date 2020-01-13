Анонсы: Cat S32 защищенный смартфон с Android 10 и АКБ 4200 мАч

MForum.ru
13.01.2020,
Основная специализация бренда Cat (Caterpillar) – строительная техника и различное оборудование. Однако под ним выходят и сопутствующие товары, включая смартфоны для тяжелых условий эксплуатации. Их портфолио и пополнил Cat S32.
Диагональ экрана Cat S32 составляет 5,5-дюйма при разрешении 720p и соотношении сторон 18:9. Для защиты дисплея используется защитное стекло DragonTrail Pro, а сенсор допускает использование мокрыми руками и в перчатках. Корпус изготовлен из прорезиненного материала, делающего смартфон абсолютно не скользким. Аппарат защищен от воздействия влаги по стандарту IP68, а в части устойчивости к вибрациям и ударам он соответствует MIL SPEC 810G (допустимая высота падения 1,8 м). Внутри Cat S32 нашлось место для чипсета MediaTek Helio A20, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, поддержке Bluetooth 5.0, NFC, 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерам, а также АКБ емкостью 4200 мАч. Не забыт и 3,5 мм разъем для наушников. Рекомендованная цена новинки – 299 евро.
© Антон Печеровый,
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