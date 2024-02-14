eSIM: Распространение eSIM поможет массовому внедрению IoT

14.02.2024, MForum.ru

Аналитики Omdia прогнозируют, что переход к eSIM поможет массовому внедрению IoT - ожидается, что количество подключенных устройств вырастет с чуть более 1 млрд в 2023 году до более 3.6 млрд в 2030 году. В прогнозе Omdia говорится, что рынок стимулирует сочетание усовершенствованных технологий eSIM, появление новых стандартов, рост спроса на IoT со стороны промышленности и других бизнес-клиентов, появление Redcap устройств, 5G massive IoT и модуле LTE Cat-1bis.

Ранее Omdia отмечала, что внедрение eSIM в IoT было затруднено ограничениями в вычислительной мощности и потребляемой мощности, а также возможностями вмешательств конечных пользователей, но сейчас ситуация с этими факторами заметно улучшилась. Упростилось переключение между профилями, расширились возможности управления устройствами, коммерческие условия. Частично улучшения связаны с выходом в 2023 году спецификаций GSMA SGP.31/32, разработанных специально для устройств IoT.

Как ожидается, в ближайшие годы до 2030 года ведущими направлениями внедрений станут удаленный мониторинг, энергетика и коммунальные услуги, а также "умные города". Впрочем, этими направлениями не ограничится, например, можно ждать роста востребованности eSIM в автомобилестроении и т.п.

По материалам Mobile World Live.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: eSIM прогнозы