eSIM: Распространение eSIM поможет массовому внедрению IoT

MForum.ru
14.02.2024,
Аналитики Omdia прогнозируют, что переход к eSIM поможет массовому внедрению IoT - ожидается, что количество подключенных устройств вырастет с чуть более 1 млрд в 2023 году до более 3.6 млрд в 2030 году. В прогнозе Omdia говорится, что рынок стимулирует сочетание усовершенствованных технологий eSIM, появление новых стандартов, рост спроса на IoT со стороны промышленности и других бизнес-клиентов, появление Redcap устройств, 5G massive IoT и модуле LTE Cat-1bis.
Ранее Omdia отмечала, что внедрение eSIM в IoT было затруднено ограничениями в вычислительной мощности и потребляемой мощности, а также возможностями вмешательств конечных пользователей, но сейчас ситуация с этими факторами заметно улучшилась. Упростилось переключение между профилями, расширились возможности управления устройствами, коммерческие условия. Частично улучшения связаны с выходом в 2023 году спецификаций GSMA SGP.31/32, разработанных специально для устройств IoT.
Как ожидается, в ближайшие годы до 2030 года ведущими направлениями внедрений станут удаленный мониторинг, энергетика и коммунальные услуги, а также "умные города". Впрочем, этими направлениями не ограничится, например, можно ждать роста востребованности eSIM в автомобилестроении и т.п.
По материалам Mobile World Live.
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теги: eSIM прогнозы
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