Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро

MForum.ru
22.07.2020,
OppoPlus представила модель Nord, которую именует не иначе, как "доступная по цене". Что же, учитывая то, что этот аппарат собран на платформе Snapdragon 765G, как, например, Vivo X50 Pro, OPPO Reno 4 Pro, Xiaomy Redmi Note 9 5G и при этом стоит 400 евро, на нее можно посмотреть пристальнее.
В частности, модель оснащена камерой 48Мп, как в OnePlus8. Из других характеристик отметим Fluid Display с частотой обновлений 90 Гц, Oxygen OS 10.5, быстрозарядку Warp Charge 30T (70% заряда за 30 минут). Доступные цвета: серый оникс и мраморно белый.
Дисплей 6.44" AMOLED. Память LPDDR4x от 8ГБ + 128ГБ до 12 ГБ + 256ГБ. Основная камера - 48 мп (Sony IMX586; f/1.75; OIS, 6 линз, оптическая стабилизация, электронная стабилизация, 0.8 мкм - пиксели или 1.6 мкм (4в1 при 12Мп).
Фронтальная двойная камера (впервые для Oppo) - 32 мп IMX616, f/2.45; ульраширокая 8мпикс f/2.45, 105 градусов. Сканер отпечатка - в экране. Батарея 4115 мАч. Вес - 182 г. В продаже аппарат появится с 4 августа.
Спецификация:
К аппарату можно отдельно приобрести беспроводные наушники OnePlus Buds. С полной зарядкой они протянут до 30 часов. Можно выбрать из белого, темно-серого и Nord-синего цветов. Цена - 89 евро.
© Александр Борисов,
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