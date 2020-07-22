Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро

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Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро

22.07.2020, MForum.ru

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OppoPlus представила модель Nord, которую именует не иначе, как "доступная по цене". Что же, учитывая то, что этот аппарат собран на платформе Snapdragon 765G, как, например, Vivo X50 Pro, OPPO Reno 4 Pro, Xiaomy Redmi Note 9 5G и при этом стоит 400 евро, на нее можно посмотреть пристальнее.

OnePlus Nord

В частности, модель оснащена камерой 48Мп, как в OnePlus8. Из других характеристик отметим Fluid Display с частотой обновлений 90 Гц, Oxygen OS 10.5, быстрозарядку Warp Charge 30T (70% заряда за 30 минут). Доступные цвета: серый оникс и мраморно белый.

OnePlus Nord

Дисплей 6.44" AMOLED. Память LPDDR4x от 8ГБ + 128ГБ до 12 ГБ + 256ГБ. Основная камера - 48 мп (Sony IMX586; f/1.75; OIS, 6 линз, оптическая стабилизация, электронная стабилизация, 0.8 мкм - пиксели или 1.6 мкм (4в1 при 12Мп).
Фронтальная двойная камера (впервые для Oppo) - 32 мп IMX616, f/2.45; ульраширокая 8мпикс f/2.45, 105 градусов. Сканер отпечатка - в экране. Батарея 4115 мАч. Вес - 182 г. В продаже аппарат появится с 4 августа.

OnePlus Nord

Спецификация:

  • ОС: Oxygen OS 10.5 (на базе Android 10)
  • дисплей: 6.44" AMOLED Fluid Display, 90 Гц 2400х1080, 408 ppi; 20:9 
  • платформа Snapdragon 765G, 7 нм, 8 ядер, 1 Kryo 475 Prime, до 2.4 ГГц; 1 Kryo 475 Gold 2.2 ГГц; 6 Kryo 475 Sylver 1.8 ГГц
    Adreno 620 
  • камеры задней панели: 48 мп (Sony IMX586; f/1.75; OIS, 6 линз, оптическая стабилизация, электронная стабилизация, 0.8 мкм - пиксели или 1.6 мкм (4в1 при 12Мп);
    8 мп - широкоугольная (f/2.25; 119 градусов, EIS); 5мп - сенсор глубины, f/2.4), 2 мп - макро, f/2.4. Двойная LED-вспышка. 
    Фронтальная камера: 32 мп Sony IMX616, f/2.45, фиксированный фокус; ульраширокая 8мпикс f/2.45, 105 градусов 
  • видео: 1080p 30/60 fps; 4K 30 fps, слоумо 1080P @ 240fps; таймлапс 1080p @ 30 fps; 4K 30 fps
  • память LPDDR4x: 8 ГБ, 12 ГБ
  • память флэш: 128 ГБ, 256 ГБ
  • Частоты: 
    • GSM: GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900
    • WCDMA: B1, B2, B4, B5, B8, B9, B19
    • LTE: 4×4 MIMO, до DL Cat 18/UL Cat 13 (1.2Gbps /150Mbps), если поддерживает оператор
    • LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66
    • LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 41
    • 5G: N1, N3, N7, N28, N78 (без мм диапазона)
    • MIMO: LTE: B1, 3, 4, 7, 38, 41 NR: N1, N3, N7, N78
  • сканер отпечатка - в экране, разблокировка лицом
  • Wi-Fi: 2x2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц / 5 ГГц
  • Bluetooth: Bluetooth 5.1, support aptX & aptX HD & LDAC & AAC
  • NFC: есть
  • Геопозиционирование: GPS (L1+L5 Dual Band), GLONASS, Galileo (E1+E5a Dual Band), Beidou, A-GPS, NavIC
  • USB 2.0, Type-C, разъем на 2 карты nano-SIM
  • батарея 4200 мАч, быстрозарядка Warp Charge 30T (70% заряда за 30 минут)
  • габариты: 158,3 мм х 73,3 мм, 8.2 мм, вес: 184 г

К аппарату можно отдельно приобрести беспроводные наушники OnePlus Buds. С полной зарядкой они протянут до 30 часов. Можно выбрать из белого, темно-серого и Nord-синего цветов. Цена - 89 евро.

© Александр Борисов, MForum.ru

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