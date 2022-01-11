Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально

MForum.ru
11.01.2022,
Компания TCL Communications официально анонсировала смартфон TCL Flex V. Новинка представляет собой складное устройство формата аналогичного Galaxy Z Flip.
В набор ключевых спецификаций TCL Flex V входят внутренний дисплей разрешением 1080х2400 точек (диагональ и параметры внешнего дисплея производитель не уточнил), чипсет Snapdragon 765G, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3545 мАч.
Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного сенсора и 16 Мп с широкоугольной оптикой, а фронтальная (в круглом вырезе дисплея) – 44 Мп сенсором. ОС – Android 11.
Информация о цене и сроках релиза TCL Flex V не сообщается. Однако ожидается, что новинка станет самым доступным смартфоном аналогичного форм-фактора – возможная цена устройства может составить $600…700.
© Антон Печеровый,
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