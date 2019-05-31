Микроэлектроника: Китай обошел Японию, заняв второе место в мире по производству печатных плат

Тайвань остается лидером мирового рынка производства печатных плат в терминах суммарной стоимости продукции и уровня применяемых технологий, тогда как Китай сместил Японию со второго места по объемам поставок печатных плат, сообщают отраслевые источники.

Статистика Prismark показывает, что на долю Тайваня приходится самая большая доля производства печатных плат в мире, 31.3% или US$62.4 по итогам 2018 года. Это соответствует росту на 6% в годовом исчислении, что меньше, чем рост на 8.6% в 2017 году.

Из 30 крупнейших мировых производителей печатных плат в мире по итогам 2018 году 13 компаний - тайваньские. В список впервые попала Unitech PCB благодаря стабильному росту выручки от поставок плат для радаров и прочных гибких плат.

Китай занял второе место на мировом рынке с долей 23% в мировом объеме производства печатных плат по итогам 2018 года, что больше, чем 20% у Японии. Китай совершил настоящий рывок, нарастив свою долю до 23% с 17.4% по итогам 2017 года.

И это при том, что в Топ-30 присутствует только три китайских производителя печатных плат по итогам 2018 года, а именно: Dongshan Precision Manufacturing (DSBJ), Shenan Circuits и Kinwong Electronic, все эти компании продемонстрировали впечатляющий рост выручки за год.

По итогам 2018 года пять ведущих тайваньских производителей вошли в число 10 крупнейших производителей печатных плат в мире, а именно: Zhen Ding Technology (ZDT), Unimicron Technology, Compeq Manufacturing, Tripod Technology и HannStar Board. Эти производители занимаются несколько различающимися технологиями печатных плат для различных приложений, их потребители это, как правило, самые передовые бренды, работающие в различных областях.

Среди них ZDT, это крупнейший в мире производитель печатных плат. Годовой доход компании в 2018 году вырос на 8.9% до US$3.89 млрд в 2018 году, что увеличило разрыв между ней и вторым по величине участником рынка Nippon Mektron, Япония, до более, чем US$1 млрд. Это способствует постоянным инвестициям в развитие технологий и в расширение возможностей компании. ZDT лидирует в технологиях производства гибких плат и подложкоподобных PCB (SLP) технологиях. Также компания завершила разработку техпроцессов по выпуску прочных гибких плат, подложек для ИМС, а также подложек для COF-технологии (COF - Chip-on-Flex, чип на гибкой плате).

Компании Unimicon и Compaq, специализирующиеся в производстве печатных плат для смартфонов и потребительской электроники отметили заметное снижение доходов по-сравнению с 2017 году на фоне ослабления спроса на эти устройства.

Напротив, множественные технологические новшества в компании Tripod позволили предотвратить существенное падание доходов в 2018 году.

Компания HannStar Board также постепенно сместила акцент бизнеса с производства печатных плат для ноутбуков на производство плат для серверов и сетевого коммуникационного оборудования. Вдобавок компания в 2018 году приобрела японский завод Elna по производству печатных плат.

Большинство тайваньских производителей высказывают опасения в связи со стремительным ростом бизнеса китайских конкурентов. В частности, компании DSBJ удалось всего за 2 года выйти на годовой доход в размере более US$1 млрд, в том числе, за счет покупки американского производителя FPCB Mflex и гонконгского сборщика печатных плат Multek.

Выручка Shennan Circuits в 2018 году выросла на 36% в год благодаря надежным поставкам печатных плат для базовых станций 5G таким крупных клиентам, как Huawei и ZTE.

Японцы, напротив, выглядели слабо. Крупнейший японский производитель печатных плат Nippon Mektron в 2018 году потерял в доходах 14.4% по-сравнению с аналогичным периодом 2017 года, причем снижение в основном пришлось на продукты FPCB. Фактически из всех производителей FPCB только компания Fujikura сообщала о положительном росте выручки в 2018 году.

Топ-5 японских производителей печатных плат - Nippon Mektron, Fujikura, Ibiden и Sumitomo Denko - это компании широкого профиля, для которых производство печатных плат это только одно из направлений бизнеса. Исключением является японская компания Meiko, занимающаяся исключительно производством печатных плат.

Многопрофильные компании как правило отстают от специализированных производителей печатных плат в развитии технологий и наращивании мощностей и в итоге теряют позиции на рынке. Это особенно заметно сейчас, когда производство печатных плат становится все более капиталоемким и технологически сложным процессом. Тем не менее, на японские печатные платы есть постоянный массовый спрос от японских автопроизводителей.

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