Микроэлектроника: Китай обошел Японию, заняв второе место в мире по производству печатных плат

MForum.ru
31.05.2019,
Тайвань остается лидером мирового рынка производства печатных плат в терминах суммарной стоимости продукции и уровня применяемых технологий, тогда как Китай сместил Японию со второго места по объемам поставок печатных плат, сообщают отраслевые источники.
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© Алексей Бойко,
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