Анонсы: Lenovo Chromebook Flex 11 поворачивающийся 360 градусов оценен в $279

MForum.ru
20.04.2017,
Компания Lenovo официально представила Chromebook Flex 11, оснащенный шарниром с углом поворота 360 градусов. Таким образом, новинку можно использовать как традиционный ноутбук, так и как планшет или мультимедиа устройство.
Диагональ сенсорного экрана Lenovo Chromebook Flex 11 составляет 11,6 дюйма, разрешение – 1366x768 точек. Основой аппаратной платформы новинки – 4-ядерный процессор с архитектурой ARM дополненный 4 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Для доступа новинки к интернету используется модуль Wi-Fi. Также в наличии порт USB Type C, порт USB 3.0, разъем HDMI и аудиоразъем. Из прочего можно упомянуть HD-камеру для видеосвязи. Одной зарядки аккумулятора Lenovo Chromebook Flex 11 достаточно для 10 часов автономной работы. Вес новинки – 1,35 кг. Причем производитель заявляет о том, что Chromebook Flex 11 выдерживает падения с высоты до 75 см, а его клавиатура может выдержать разлив до 330 мл жидкости. Цена Lenovo Chromebook Flex 11 составит $279.
© Антон Печеровый,
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