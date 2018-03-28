Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil

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Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil

28.03.2018, MForum.ru

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Компания Apple представила новое устройство семейства iPad. Новинка нацелена на учебные заведения. Школы США смогут закупать его по цене $299, тогда как стандартная цена базового варианта составляет $329. Предоставляется скидка и на цифровое перо – при стандартной цене $99, школы смогут приобрести Apple Pencil за $89.

Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil

Новинка позиционируется как средство для работы с документами, рисования и других действий, актуальных во время учебного процесса. Слоган – «Идеальный компьютер для образования не обязан быть компьютером». Задача Apple iPad 9.7 (2018) – потеснить Google Chromebook, доминирующие как средства для учебного процесса. При этом учащиеся получат 200 Гб в облачном хранилище iCloud, а не стандартные 5 Гб.

Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil

Диагональ дисплея нового iPad – 9,7 дюймов, разрешение – 2048х1536 точек. Основа аппаратной платформы чипсет A10 Fusion, который стал на 40% производительные в вычислительной части и на 50% быстрее при работе с графикой (относительно iPad предыдущего поколения). Кроме того, обновление получила камера – в активе Apple iPad 9.7 (2018) присутствует 8 Мп сенсор с апертурой f/2.4. Фронтальная камера имеет разрешение 1,2 Мп (Facetime HD). Размеры Apple iPad 9.7 (2018) составляют 240x169.5x7.5 мм, вес – 470 грамм.

Анонсы: Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым дисплеем и стилусом Apple Pencil

Выпускаться новинка будет как в виде Wi-Fi, так и LTE-версий. Базовый вариант Apple iPad 9.7 (2018) без поддержки сетей и 32 Гб встроенной памяти обойдется $329, такой же планшет с LTE – $459. За устройство со 128 Гб встроенной памяти понадобится заплатить на $100 больше. В России Apple iPad 9.7 (2018) появится в апреле по цене 24 990 рублей за Wi-Fi вариант с 32 Гб встроенной памяти и 31 990 рублей за версию со 128 Гб памяти. Доплата за поддержку LTE-сетей – 10000 рублей. Выпускаться Apple iPad 9.7 (2018) будет в сером, серебристом и золотом вариантах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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