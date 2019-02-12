Это интересно: MWC 2019 порадует складными смартфонами

MForum.ru
12.02.2019,
Ведущие производители начали активно тизерить новинки, которые они покажут на MWC 2019.
Принадлежащий ZTE суббренд Nubia демонстрирует слоган «Flex Your Life» с намеком на некий складной девайс. Возможно, речь идет о Nubia α, который ранее засветился на IFA 2018, а на MWC 2019 может состояться его полноценный релиз. Впрочем, ZTE будет не единственной компанией, которая намерена представить гибкий (складной) смартфон на предстоящем Всемирном Мобильном Конгрессе. Уже 20 февраля мы увидим Samsung Fold, который станет дополнением столь ожидаемой серии Samsung Galaxy S10. Также складной смартфон планирует показать и Huawei.
© Антон Печеровый,
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