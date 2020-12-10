5G: МТС запустила пилотную зону 5G на частотах LTE

10.12.2020, MForum.ru

То, что 5G когда-нибудь будет работать и на территории России - не вызывает сомнений. То, что для оказания услуг 5G будут задействованы и частоты, которые сейчас применяются для 3G/4G - не вызывает сомнений. Разумеется, это не отменяет необходимости распределения операторам новых полос частот в новых частотных диапазонах, прежде всего, в 3.4-3.8 ГГц, но также и в других - более высоких, например, в 4.8-4.99 ГГц и в диапазонах миллиметровых волн.





А пока что операторы продолжают тесты 5G в рамках выдаваемых им разрешений. МТС развернула в Уфе пилотную зону 5G на действующей сети 4G на основе технологии ESS (технология динамического перераспределения частотного ресурса) между сетями LTE и 5G NR с использованием коммерческих 5G-смартфонов.

В режиме динамического перераспределения частотного ресурса в Уфе запустили несколько outdoor базовых станций, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц. Задействовано решение Ericsson Spectrum Sharing и оборудование Ericsson Radio System. В качестве абонентских устройств задействованы 5G-смартфоны OPPO Reno 4 Pro и Nokia 8.3 5G на базе платформы Snapdragon 765G Mobile Platform и Snapdragon X52 5G Modem-RF System. Эти смартфоны МТС обещает начать продавать в своей рознице в ближайшее время.

Напомню, что такое технология ESS - Ericsson Spectrum Sharing, она распределяет ресурсы сети между технологиями 4G LTE и 5G NR, использую выделенную полосу. Переиспользование полосы обеспечивается с интервалом в 1 мс. Благодаря такому подходу повышается эффективность использования частотного диапазона, снижаются задержки и время установления соединения.

«В начале этого года мы протестировали в нашем офисе в Уфе технологию динамического перераспределения спектра, а нынешние испытания на действующем кластере сети с использованием коммерческих 5G-смартфонов подтвердили работоспособность выбранного решения в реальных условиях и улучшение параметров в части сокращения отклика и расширения покрытия. Мы рассчитываем, что проведенные тесты ускорят в России принятие решения о технейтральности диапазона LTE, что позволит запускать пользовательские сервисы на первых фрагментах сети 5G с использованием существующих частот 4G», — отметил вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

«В ходе тестирования поставляемое МТС с 2016 года коммерческое оборудование Ericsson Radio System было модернизировано до поддержки 5G NR с помощью программного апгрейда без визита на площадку и монтажа дополнительного радиооборудования. В перспективе это позволит, как минимум, вдвое сократить расходы на запуск 5G NR на существующей инфраструктуре 4G LTE. Безусловно, новые диапазоны необходимы для развития полноценной технологии 5G NR и технологическая нейтральность частот LTE позволит в кратчайшие сроки развернуть покрытие в стандарте 5G, сравнимое с покрытием 4G LTE. Наше решение Ericsson Spectrum Sharing будет играть ключевую роль в запуске востребованных услуг 5G на всей территории России», — говорит вице-президент департамента развития сетей и услуг Ericsson в Восточной Европе и Средней Азии Анатолий Ильяич.

«Переход на сети 5G станет не только самым быстрым в истории сотовой связи, но и самым плавным благодаря инновациям стандарта 5G, которые обеспечивают поэтапное развитие и тесную совместимость с текущими сетями 4G. Фактически, 5G DSS превращает полосы частот, используемые сегодня в LTE, в полосы, в которых 5G можно развернуть немедленно, что обеспечивает гораздо лучшее покрытие 5G – большее, чем может быть достигнуто только с помощью более высоких новых частот 5G. Многие производители смартфонов уже сегодня могут поддержать DSS в моделях на базе мобильных платформ Snapdragon, делая потенциальный переход на 5G быстрым и удобным как для операторов, так и для абонентов», — отметила вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова.

В марте 2020 года МТС и Ericsson первыми в России протестировали технологию динамического перераспределения частотного ресурса между сетями 4G LTE и 5G NR на коммерческой базовой станции indoor в Уфе.

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