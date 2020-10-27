Анонсы: OnePlus Nord N10 – 5G-смартфон за 349 евро

27.10.2020, MForum.ru

Портфолио 5G-смартфонов компании OnePlus пополнилось OnePlus Nord N10, который производитель оценил в 349 евро, что на 50 евро дешевле OnePlus Nord. Основа аппаратной платформы OnePlus Nord N10 – чипсет Snapdragon 690 (а не Snapdragon 765G, как у старшей модели).

Отдельно отметим 6,49-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц и QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп. В качестве вспомогательных используются 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп монохромный сенсор для улучшения портретной съемки. Также спецификации OnePlus Nord N10 включат в себя 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой WARP Charge 30T. Выпускаться новинка будет только в цвете Midnight Ice, цена 349 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N100 представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Это интересно: Jio Phone с поддержкой 5G будет оценен в $34 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: OnePlus 8T представлен официально / MForum.ru

[Новости компаний] Анонсы: Sharp представил 4 новых смартфона, 2 - с поддержкой 5G / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru