Анонсы: OnePlus Nord N10 – 5G-смартфон за 349 евро

MForum.ru
27.10.2020,
Портфолио 5G-смартфонов компании OnePlus пополнилось OnePlus Nord N10, который производитель оценил в 349 евро, что на 50 евро дешевле OnePlus Nord. Основа аппаратной платформы OnePlus Nord N10 – чипсет Snapdragon 690 (а не Snapdragon 765G, как у старшей модели).
Отдельно отметим 6,49-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц и QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп. В качестве вспомогательных используются 8 Мп сенсор с широкоугольным объективом, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп монохромный сенсор для улучшения портретной съемки. Также спецификации OnePlus Nord N10 включат в себя 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой WARP Charge 30T. Выпускаться новинка будет только в цвете Midnight Ice, цена 349 евро.
© Антон Печеровый,
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