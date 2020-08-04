MForum.ru
04.08.2020,
Состоялся долгожданный анонс смартфона Google Pixel 4a, который многие ожидали еще в мае этого года. Новинка позиционируется как недорого решение – смартфон с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в $349.
В части «железа» речь идет о 5,81-дюймовом дисплее разрешением 2340х1080 точек с круглым вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсете Qualcomm Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 12,2 Мп камере с апертурой f/1,7 на задней панели и аккумуляторе емкостью 3140 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Задняя панель Google Pixel 4a изготовлена из поликарбоната, для защиты экрана используется прочное стекло Gorilla Glass 3. Дактилоскопический сенсор находится на задней панели. Также отметим выделенный чип безопасности Titan M, полный набор актуальных беспроводных интерфейсов и стереодинамики. В программной части речь идет об Android 10 с обновлением в течении трех лет. Google Pixel 4a уже доступен для заказа, 5G-вариант аппарата пока представлен не был.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Google Pixel 4a замечен на видео / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: Pixel 4A засветился на рендерах / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr возродился с гибким экраном Flex View / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4 представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11 / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Смартфон Gionee с АКБ 10000 мАч замечен в TENAA / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru