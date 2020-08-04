Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально

04.08.2020, MForum.ru

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Состоялся долгожданный анонс смартфона Google Pixel 4a, который многие ожидали еще в мае этого года. Новинка позиционируется как недорого решение – смартфон с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в $349.

Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально

В части «железа» речь идет о 5,81-дюймовом дисплее разрешением 2340х1080 точек с круглым вырезом под 8 Мп фронтальную камеру, чипсете Qualcomm Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 12,2 Мп камере с апертурой f/1,7 на задней панели и аккумуляторе емкостью 3140 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Задняя панель Google Pixel 4a изготовлена из поликарбоната, для защиты экрана используется прочное стекло Gorilla Glass 3. Дактилоскопический сенсор находится на задней панели. Также отметим выделенный чип безопасности Titan M, полный набор актуальных беспроводных интерфейсов и стереодинамики. В программной части речь идет об Android 10 с обновлением в течении трех лет. Google Pixel 4a уже доступен для заказа, 5G-вариант аппарата пока представлен не был.

Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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