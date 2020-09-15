Анонсы: LG Wing с поворотным экраном представлен официально

15.09.2020, MForum.ru

Компания LG официально анонсировала смартфон LG Wing, второй экран которого может поворачиваться на 90%. По мнению LG подобный формат устройства может улучшить пользовательский опыт при просмотре видео, в играх и даже при работе с сообщениями.

Диагональ основного экрана LG Wing составляет 6,8 дюйма (2460 x 1080 точек), при его повороте становится доступен дополнительный экран диагональю 3,9 дюйма (1240 х 1080 точек). В части надежности механизма производитель заявляет об успешном прохождении теста в 200 тысяч поворотов.

Вторая фишка новинки – камера Gimbal Motion, включающая основной сенсор разрешением 64 Мп и два дополнительных сенсора с широкоугольными объективами (12 Мп и 13 Мп). Для съемок сэлфи предусмотрена 32 Мп выдвижная фронтальная камера. Также отметим возможность одновременной записи изображения с основной и фронтальной камер и то, что за счет необычного форм-фактора LG Wing удобно держать в руках во время съемки. Естественно в наличии AI-алгоритмы и другие актуальные функции.

Внутри LG Wing нашлось место для чипсета Snapdragon 765G, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4+ и беспроводной зарядкой. Изначально LG Wing появится в Корее, затем в США и Европе. Начало продаж намечено на октябрь, цена пока не объявлена.