LTE: Movistar Argentina тестирует аэростаты для расширения покрытия LTE

MForum.ru

LTE: Movistar Argentina тестирует аэростаты для расширения покрытия LTE

30.03.2017, MForum.ru

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Movistar Argentina (Telefonica) объявила об успешном тестировании 4G/LTE с использованием аэростатов, запускаемых на небольшие высоты. Тесты проходили в Сан-Хосе де Балкарсе в провинции Буэнос-Айрес.

Воздушные шары были оснащены оборудованием, которое используется на сайтах сети LTE - с той же емкостью. Такой шар можно быстро развернуть в любой аварийной ситуации, усилиями всего трех людей. Испытания показали, что аэростат может оставаться на высоте 40 метров до 5 дней, при условии, что на третий день его немного подкачают гелием.

К сожалению, не сообщается, как обеспечивалась стабилизация местоположения аэростата в воздухе, а это существенный момент. Нет данных и о том, как обеспечивалось подключение базовой станции к опорной сети. Ведь если для этого использовалась радиорелейная линия, то аэростат должен по-идее поддерживать относительно стабильную позицию в воздухе. Впрочем, подключиться можно было и через спутник, но тогда вряд ли клиентам предоставляли высокие скорости доступа, характериные для обычных сетей LTE.

Movistar первым в стране провел испытания сотовой технологии, размещенной на аэростате. Сейчас компания обеспечивает в Аргентине обширное покрытие с использованием более, чем 4000 базовых станций, обеспечивающих услуги для примерно 5 млн активных пользователей услугами 4G/LTE. В прошлом месяце, компания развернула базовую станцию 4G/LTE на высоте 4300 м от уровня моря (в Plaza de Mulas in Aconcagua Provincial Park).

В конце прошлого года Google провел трехмесячные испытания в рамках своего проекта Project Loon в Перу с использованием воздушных шаров, размещенных на высоте 20 км в зоне Chimbote.

Идея обеспечить временный "интернет с неба" не нова. Можно вспомнить не только о Project Loon, но также Project Titan для оказания услуг мобильного интрнета с высотных беспилотников. Для чрезвычайных ситуаций и обеспечения open-air ивентов пробуют также использовать привязные беспилотники - не удивительно, что можно использовать и воздушные шары.

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2016.07.23 Facebook испытал полноразмерную модель Aquila. 90 минут в воздухе. 

2016.02.02 Проект SkyBender: Google испытывает дроны для раздачи интернета 

2016.01.29 Project Skybender: Google's secretive 5G internet drone tests revealed 

2015.12.06 Систему общественной безопасности на базе LTE и беспилотника показала южнокорейская KT Corp. 

2015.08.01 Facebook готов к началу испытаний гигантского дрона Aquila, раздающего интернет 

 

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теги: "интернет с неба"

© Алексей Бойко, MForum.ru

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