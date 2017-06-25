Роботренды: Новости робототехники и БЛА 25.06.2017

К 2025 году компания планирует выполнить миллиард поездок на беспилотных такси. Идея проекта - использовать беспилотные такси на возобновляемой энергии.

В соревнованиях RRO (Russian Robot Olimpiad) принимает участие более 2 тысяч ребят из 50 регионов России.