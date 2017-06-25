Роботренды: Новости робототехники и БЛА 25.06.2017

MForum.ru
25.06.2017,
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Во Франции испытали автономный вертолет
Испытывался автономный (опционально управляемый) вертолет VSR700. На борту был пилот, готовый вмешаться в работу многоканального атопилота.
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В Украине показали роботизированную платформу "Ласка" с автоматизированной турелью
Платформа создана на базе серийного гражданского квадрацикла и оборудована ПКМ калибра 7.62 мм.
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В США компания Lyft намеревается начать использовать автономные электрокары такси в ближайшие недели
К 2025 году компания планирует выполнить миллиард поездок на беспилотных такси. Идея проекта - использовать беспилотные такси на возобновляемой энергии.
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Сбербанк Лизинг запустил сайт для продвижения Promobot
Сайт информирует о возможностях робота и программе лизинга и позволяет оставить заявку.
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C 23 по 25 июня в Иннополисе проходит заключительный всероссийский этап робототехнической Олимпиады
В соревнованиях RRO (Russian Robot Olimpiad) принимает участие более 2 тысяч ребят из 50 регионов России.
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В международных соревнованиях MATE ROV Competition 2017 в США участвуют россияне
В этом году в Long Beach City College, Калифорния, соревнуются 65 команд из 17 стран мира. Участие в соревнованиях в области подводной робототехники принимает, в частности, команда УНМЦ "Гидронавтика" МГТУ им. Н.Э.Баумана с ТНПА "Кусто".
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Самодвижущаяся картошка? Автор этой поделки назвал ее Pontus. Особенность конструкции - она получает питание непосредственно от картошки.
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Американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk разбился в США
Сообщается, что это произошло во время рутинного вылета с Beale Air Force Base, где расквартирована эскадрилья 9th Reconnaissance Wing, эксплуатирующая RQ-4 и разведывательные самолеты U-2.
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Робот Baxter (Бакстер) предсказал победу Мексики над Россией
Робот Baxter (Бакстер) предсказал победу Мексики над Россией, а в матче Новая Зеландия - Португалия, отдал предпочтение Португалии!
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