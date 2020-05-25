Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном

MForum.ru
25.05.2020,
В портфолио компании LG может появиться весьма любопытное устройство под названием LG Wing. Фишка этой новинки заключается в необычном использовании двух экранов - верхняя часть поворотная, а нижней части установлен второй экран диагональю 4 дюйма.
Основное назначение дополнительного экрана – отображение экранной клавиатуры во время просмотра контента на основном дисплее. Впрочем, он может служить и расширением основного, диагональ которого составляет 6,8 дюйма. Основой аппаратной платформы LG Wing станет чипсет Qualcomm Snapdragon 7-й серии, новинка будет поддерживать 5G-сети, а разрешение основного сенсора строенной тыловой камеры составит 64 Мп. Возможная цена - $800. Подробностей о сроках релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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