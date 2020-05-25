Это интересно: LG Wing – смартфон с двойным поворотным экраном

25.05.2020, MForum.ru

В портфолио компании LG может появиться весьма любопытное устройство под названием LG Wing. Фишка этой новинки заключается в необычном использовании двух экранов - верхняя часть поворотная, а нижней части установлен второй экран диагональю 4 дюйма.

Основное назначение дополнительного экрана – отображение экранной клавиатуры во время просмотра контента на основном дисплее. Впрочем, он может служить и расширением основного, диагональ которого составляет 6,8 дюйма. Основой аппаратной платформы LG Wing станет чипсет Qualcomm Snapdragon 7-й серии, новинка будет поддерживать 5G-сети, а разрешение основного сенсора строенной тыловой камеры составит 64 Мп. Возможная цена - $800. Подробностей о сроках релиза пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: LG Velvet – середнячок с 5G / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: LG V60 ThinQ 5G представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Представлены LG K61, K51S и K41S с 6.5-дюймовыми дисплеями и АКБ 4000 мАч / MForum.ru

[Новости компаний] Вендоры решений 5G / MForum.ru

[Новости компаний] Новости 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru