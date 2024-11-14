Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

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Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

14.11.2024, MForum.ru

Флагманские смартфоны Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+ представлены официально, а производитель называет их аппаратную платформу Snapdragon 8 Elite «Extreme Edition».

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

Основные характеристики общие, а ключевое отличие заключается в аккумуляторе и зарядке: у 10 Pro аккумулятор емкостью 6500 мАч с зарядкой 80 Вт, а у 10 Pro+ он увеличен до 7050 мАч из нитрида кремния с зарядкой 120 Вт

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

Nubia Red Magic 10 Pro в стандартной комплектации получил 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Nubia Red Magic 10 Pro+ поставляется либо с 512 ГБ, либо с 1 ТБ встроенной памяти и 16 ГБ или 24 ГБ оперативной памяти. Причем, это UFS 4.1 Pro, более быстрый стандарт, чем UFS 4.0.

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

Будучи игровыми телефонами, Red Magic 10 Pro и Pro+ получили сложную систему охлаждения. Все начинается с 12 000 мм2 3D испарительной камеры Ice-Step, которая, по словам Red Magic, на 18% больше, чем у предыдущего телефона. Затем идет медная фольга площадью 52000 мм2 и графеновый слой.

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

Серия nubia Red Magic 10 Pro — первая, в которой используется жидкометаллическое охлаждение в телефоне. Она также оснащена активным охлаждением с помощью центробежного вентилятора со скоростью вращения 23 000 об/мин.

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

Серия nubia Red Magic 10 Pro основана на игровом чипе Red Core R3 с поддержкой 120 кадров в секунду при разрешении «2K» с суперразрешением и суперпараллелизмом. Также имеются боковые клавиши с частотой 520 Гц для дополнительного игрового управления и два линейных вибромотора оси X. Причем новинки сохранили 3,5-мм аудиоразъем.

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

Новинки оснащены 6,85-дюймовым дисплеем BOE Q9+ AMOLED разрешением 1216x2688 пикселей, максимальной частотой обновления 144 Гц, частотой дискретизации касания 960 Гц. Пиковая яркость может достигать 2000 нит, поддерживается затемнение DC и затемнение PWM 2592 Гц.

Под дисплеем скрывается 16-мегапиксельная селфи-камера. Сзади расположены две камеры по 50 Мп (широкоугольная OV50E40 1/1,5 дюйма и сверхширокоугольная OV50D) и макросенсор 2 Мп.

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

Nubia Red Magic 10 Pro и 10 Pro+ уже доступны для предварительного заказа и поступят в продажу 18 ноября.

Red Magic 10 Pro стоит 5299 юаней (~690 евро) за модель 12/256 ГБ и 5799 юаней (~760 евро) за модель 12/512 ГБ.

Nubia Red Magic 10 Pro+ оценен в 5999 юаней (~780 евро) за 16/512 ГБ в Dark Knight или 6299 юаней (~820 евро) за модель Silver Wing. Топовая версия 24 ГБ/1 ТБ обойдется 7499 юаней (~980 евро). Также ожидается специальная версия Golden Saga Red Magic 10 Pro+ в 24 ГБ/1 ТБ по цене 9499 юаней (~1240 евро).

Анонсы: Представлены nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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