Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах

12.11.2024, MForum.ru

Осталось всего два дня до запуска серии Red Magic 10, а бренд уже поделился официальными рендерами Red Magic 10 Pro.

Red Magic 10 Pro будет представлен в четырех цветовых вариантах, включая Dark Knight и Day Warrior, которые предлагают традиционный вид.

Более интересные варианты — Deuterium Transparent Dark Night и Deuterium Transparent Silver Wing. Они предлагают прозрачный дизайн вокруг аккумулятора и островка камеры, как мы видели у Red Magic 9 Pro и 9S Pro.

Рендеры также показывают расположение кнопок на новых телефонах (которое точно такое же, как и у предыдущего поколения) и дисплей производства BOE с толщиной рамок всего 1,25 мм.