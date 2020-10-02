Анонсы: Google Pixel 4a 5G представлен официально

02.10.2020, MForum.ru

Портфолио компании Google пополнил смартфон Pixel 4a 5G. Как несложно догадаться по названию – новинка поддерживает сети 5G для чего в качестве ее «сердца» выбран чипсет Snapdragon 765G.

Спецификации Google Pixel 4a 5G включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру в конфигурации 12 Мп основной сенсор и 16 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 3885 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Корпус выполнен из пластика, из особенностей можно отметить сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем. Купить Google Pixel 4a 5G в Европе можно будет с 15 октября по цене $499, что на $150 выше стоимости Pixel 4a. Цветовая гамма модели включает в себя черный и белый варианты.