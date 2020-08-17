Слухи: LG готовит к анонсу смартфон Q92

17.08.2020, MForum.ru

Искатель утечек @yabhishekhd в своем Twitter опубликовал подробности о смартфоне LG Q92. По информации источника новинка будет оснащена 6,7 дюймовым дисплеем разрешением FullHD c круглым вырезом под фронтальную камеру разрешением 32 Мп.

Конфигурация тыловой камеры будет включать в себя сенсоры разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп. Ожидается, что LG Q92 будет базироваться на чипсете Snapdragon 765G, объем ОЗУ составит 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Толщина новинки составит 8,49 мм, вес – 193 грамма. Емкость батареи – 4000 мАч. Выпускаться LG Q92 будет в трех цветах - Ceramic White (белый), Mirror Titanium (серый) и Mirror Red (красный). Информация о возможной дате анонса пока не раскрывается.