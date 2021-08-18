Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально

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Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально

18.08.2021, MForum.ru

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Google официально анонсировал следующее поколение бюджетного смартфона линейки Pixel. Технически Google Pixel 5a достаточно близок в Google Pixel 4a 5G.

Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально

«Сердцем» новинки стал чипсет Qualcomm Snapdragon 765G дополненный 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Тыловая камера сдвоенная, представлена связкой 12,2 Мп основного сенсора с апертурой объектива f/1.7 и 16 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и углом обзора 107 градусов. Диагональ экрана выросла до 6,34 дюймов, при этом речь идет об OLED-матрице разрешением 2400 x 1080 точек с круглым вырезом под 8 Мп фронтальную камеру. Емкость аккумулятора – 4680 мАч, мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Также отметим поддержку NFC и дактилоскопический сенсор Pixel Imprint на задней панели. Купить Google Pixel 5a можно будет за $449, что на $50 ниже стартового ценника Google Pixel 4a 5G.

Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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