MForum.ru
24.08.2020,
Компания LG официально анонсировала смартфон Q92, представляющий собой 5G-устройство среднего класса на базе чипсета Snapdragon 765G c 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD с соотношением сторон 20:9.
Спецификации LG Q92 включают в себя 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру на задней панели (48 Мп основной + 8 Мп широкоугольный + 5 Мп телефото + 2 Мп датчик глубины), 32 Мп фронтальную камеру в круглом вырезе дисплея, а также АКБ емкостью 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Также производитель упоминает соответствие военным стандартам в части защиты от падений и температур. Цена LG Q92 составит $340.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.08. [Новинки] Слухи: LG готовит к анонсу смартфон Q92 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G замечен в списке Geekbench / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s появился в России / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Realme C12 представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Realme X7 и X7 Pro появились в TENAA / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: TECNO Camon 15 Pro оценен в 15 990 рублей / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: LG готовит к анонсу смартфон Q92 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Duo оценили в $1399 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники OPPO Enco W11 обеспечат до 20 часов автономной работы / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C11 и наушники Buds Air Neo появились в России / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra – мощный смартфон с интересной ценой / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально / MForum.ru