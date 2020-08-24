Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально

24.08.2020, MForum.ru

Компания LG официально анонсировала смартфон Q92, представляющий собой 5G-устройство среднего класса на базе чипсета Snapdragon 765G c 6,67-дюймовым дисплеем разрешением FullHD с соотношением сторон 20:9.

Спецификации LG Q92 включают в себя 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру на задней панели (48 Мп основной + 8 Мп широкоугольный + 5 Мп телефото + 2 Мп датчик глубины), 32 Мп фронтальную камеру в круглом вырезе дисплея, а также АКБ емкостью 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Также производитель упоминает соответствие военным стандартам в части защиты от падений и температур. Цена LG Q92 составит $340.