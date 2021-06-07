Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах

MForum.ru

Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах

07.06.2021, MForum.ru

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В сеть попало изображение смартфона OnePlus Nord CE 5G, анонс которого ожидается 10 июня. Судя по рендеру, новинка повторяет дизайн OnePlus Nord 5G, за исключением оформления блока камер, количество которых снизилось до трех.

Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах

В части спецификаций, скорее всего, будет преемственность с оригинальной моделью. Пока подтверждены только 64 Мп тыловая камера и AMOLED-дисплей с частотой обновление 90 Гц. Напомню, OnePlus Nord 5G построен на базе чипсета Snapdragon 765G, оснащен 6,44-дюймовым экраном и АКБ емкостью 4115 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах

Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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