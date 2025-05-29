Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s

MForum.ru
29.05.2025,
OnePlus объявила, что присоединяется к движению AI. Хотя ранее компания анонсировала несколько функций AI, теперь она представила гораздо более широкий набор функций и аппаратную интеграцию под новым брендом OnePlus AI.
Новые функции AI дебютируют в OnePlus 13s. У телефона добавлена специальная кнопка сбоку, называемая Plus Key, которая заменяет культовый слайдер оповещений OnePlus. Эта кнопка позволит вам получить доступ к другим функциям, но также будет играть ключевую роль в активации одной из основных функций этого нового начинания.
OnePlus называет это AI Mind Space. Эту функцию можно активировать, нажав и удерживая клавишу Plus (если она настроена на функцию Mind Space). Используя то, что называется AI Plus Mind, функция сканирует содержимое экрана и помогает вам сохранять, каталогизировать и вызывать эту информацию позже. Например, он может находить даты или события и добавлять их в календарь, определять места и локации и предоставлять дополнительную информацию о них или переводить любой иностранный язык, который может присутствовать.
Вся эта информация сохраняется в Mind Space, где скриншоты и извлеченная информация сортируются для прочтения. Используя AI Search, пользователи также могут вводить запрос на основе информации в Mind Space, используя естественный язык, а AI Plus Mind автоматически классифицирует сохраненный контент.
AI Plus Mind дебютирует на 13s, но появится и на остальных устройствах серии OnePlus 13 через будущее обновление. В планах производитель также указывает, что обновление может позже достичь и других устройств. На устройствах без клавиши Plus Key доступ к функции можно получить, проведя по экрану тремя пальцами.
Помимо Plus Mind, OnePlus также получит ряд других функций ИИ. AI VoiceScribe может записывать, суммировать и переводить звонки и встречи в популярных приложениях для обмена сообщениями, видео и онлайн-встреч. AI Call Assistant (эксклюзивно для Индии) предложит варианты для автоматического суммирования звонков или перевода звонков в реальном времени во время звонков в новом приложении OnePlus Dialer.
Приложение AI Translation объединяет все возможности перевода текста, живого голоса, камеры и экрана в одном приложении. AI Search, как упоминалось ранее, позволит вам искать любую информацию на вашем телефоне с помощью естественного языкового запроса. AI Reframe, найденный в приложении Photos, будет анализировать фотосцены и генерировать несколько креативных вариантов кадрирования для пользователей. Наконец, AI Best Face 2.0 может автоматически обнаруживать и исправлять такие проблемы, как закрытые глаза и нелестные выражения.
OnePlus также усиливает свою интеграцию с Google Gemini, и теперь Gemini может работать с приложениями OxygenOS, такими как OnePlus Notes, Clock и другими. Gemini Live также поддерживается с камерой и общим доступом к экрану.
Что касается проблем с конфиденциальностью, OnePlus заявляет, что отдает приоритет обработке на устройстве для высокочувствительной информации. Когда требуются более интенсивные вычисления, он использует Private Computing Cloud компании для безопасной, зашифрованной среды обработки данных. Он использует Trusted Execution Environment, которая охватывает устройство пользователя, облачные серверы и процесс передачи данных.
Подробнее о новых функциях производитель обещал рассказать 5 июня.
© Антон Печеровый,
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