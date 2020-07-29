Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт

29.07.2020, MForum.ru

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench замечен смартфон Vivo на базе чипсета Snapdragon 765G оснащенный 8 Гб ОЗУ. Модельный номер устройства V2006, а ранее оно прошло сертификацию Bluetooth SIG под именем Vivo X60s 5G. Из базы данных датского регулятора UL (Demko) есть информация о поддержке зарядки 11В/3А.

Остальные подробности о Vivo X60s 5G пока неизвестны. Однако уже в ближайшее время Vivo может представить другой смартфон с поддержкой 5G на базе чипсета Snapdragon 765G. Речь идет о модели Vivo S7 5G, которая получит 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей со сдвоенной фронтальной камерой (48 Мп + 8 Мп, широкоугольная). Тыловая камера будет представлена связкой 64 Мп основного сенсора, 8 Мп со сверх широкоугольным объективом и 13 Мп сенсора с телеобъективом. Ожидаемый объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 128/256 Гб. Возможное время анонса – 3 августа, прогнозируемая цена 2998 юаней.