Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру

17.08.2020, MForum.ru

Не секрет, что разнообразные вырезы в экранах под фронтальную камеру редко у кого вызывают позитивные эмоции, поэтому появление смартфонов с подэкранными камерами многие ждут с нетерпением. И компания ZTE стремиться стать первым в мире производителем, который представит подобное устройство.

Анонс ZTE Axon 20 5G, со спрятанной под экран камерой (во время съемки нужная область экрана становится прозрачной), ожидается уже в текущем году. По данным TENAA, ZTE Axon 20 5G будет оснащен 6,92-дюймовым дисплеем разрешением 2460×1080 точек, а разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Тыловая камера получит 4 сенсора: основной разрешением 64 Мп и три вспомогательных (8 Мп, 2 Мп, 2 Мп). Вероятная аппаратная платформа Snapdragon 765G, в базе данные TENAA упоминается о 2,6 ГГц процессоре. Емкость АКБ ZTE Axon 20 5G составит 4120 мАч, габаритные размеры устройства – 172.1×77.9×7.9 мм при весе 198 г. Данных о возможной дате ZTE Axon 20 5G анонса пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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