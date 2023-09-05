Анонсы: ZTE Axon 50 Lite представлен официально

05.09.2023, MForum.ru

ZTE выпустила смартфон ZTE Axon 50 Lite в Мексике. Это второй продукт линейки Axon 50 после Axon 50 Ultra, анонсированного в Китае ранее в этом году. Новинка представляет собой предложение среднего класса, с дисплеем FHD+, тройной 50-мегапиксельной камерой и тонким корпусом.

ZTE Axon 50 Lite оснащен 6,6-дюймовой IPS-панелью с каплевидным вырезом. Разрешение экрана 2408 x 1080 пикселей с соотношением сторон 20:9. ZTE Axon 50 Lite работает под управлением Android 13 с собственным пользовательским интерфейсом MyOS от ZTE. Габариты устройства – 169,96 x 76,1 x 8,4 мм.

На передней панели Axon 50 Lite размещена 8-мегапиксельная селфи-камера. Тыловая камера представлена связкой 50 Мп основного сенсора с диафрагмой f/1,8 с парой 2-мегапиксельных камер служащих для макросъемки и определения глубины сцены. Визуально оформление камер ZTE Axon 50 Lite похоже на iPhone.

Внутри Axon 50 Lite размещен восьмиядерный процессор, работающий на частоте 1,6 ГГц, модель чипсета не уточняется. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт. Axon 50 Lite также поддерживает две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, сканером отпечатков пальцев на боковом торце и аудиоразъемом 3,5 мм.

ZTE Axon 50 Lite будет выпущен в Мексике по цене 4299 мексиканских песо (~ 250 долларов США). Он будет продаваться в зеленом, черном и фиолетовом цветах.