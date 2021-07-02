Слухи: ZTE представит смартфон с 20 Гб ОЗУ

02.07.2021, MForum.ru

В прошлом году ZTE первой выпустила смартфон с камерой под экраном. Да, можно сказать, что эта технология была сырой, в ней были некоторые ошибки. Но следует признать, что ZTE взяла на себя инициативу, что повысило узнаваемость бренда.

Более того, ZTE Axon 20 по-прежнему остается единственным в мире смартфоном с этой технологией на борту. В настоящее время компания готовит смартфон с подэкранной камерой второго поколения - ZTE Axon 30, который уже прошел сертификацию в Китае. Ожидается, что новинка получит зарядку мощностью 55 Вт и дисплей от известного китайского производителя панелей Visionox, в котором, когда передняя камера под экраном не используется, ее практически не видно.

Что еще более интересно, недавно ZTE рассказывала о смартфоне с 20 Гб оперативной памяти. И, возможно, речь идет о том же ZTE Axon 30, топовая версия которого может получить такой объем ОЗУ. Напомню, недавно Lenovo выпустила Legion Gaming Phone 2 Pro с 18 ГБ памяти. Значит, удивляться появлению смартфона с 20 Гб ОЗУ тоже не стоит. Конечно, сейчас объем памяти актуальных моделей достигает 8 ГБ, а для моделей высокого класса обычно доступно 12 ГБ. На отдельных игровых телефонах появились 16 ГБ ОЗУ и 18 ГБ ОЗУ. И в этом смысле телефона на 20Гб пока нет. Однако ZTE необходимо повышать узнаваемость бренда, а для этой цели выбранная стратегия вполне верна.