Слухи: ZTE Axon 40 Ultra замечен на рендере

MForum.ru
03.05.2022,
Анонс смартфонов ZTE серии Axon 40 ожидается 9 мая. Однако изображение флагманского Axon 40 Ultra уже стало достоянием общественности.
Основой «железа» этого устройства ожидаемо станет чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Тыловая камера будет строенной, причем разрешение всех трех сенсоров составит 64 Мп. В качестве основного сенсора камеры ZTE Axon 40 Ultra ожидается использование новейшего модуля Sony IMX787. Аналогичный сенсор будет использоваться и во втором модуле, который получит широкоугольный объектив. Третий модуль, на сенсоре OmniVision OV64B, снабдят перископной оптикой. Также из спецификаций упоминаются стереодинамики, 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 с быстрой зарядкой 65 Вт.
© Антон Печеровый,
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