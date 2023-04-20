Анонсы: ZTE Axon 40 Lite – чипсет Unisoc T616 и сдвоенная 50 Мп камера

20.04.2023, MForum.ru

ZTE, китайский производитель смартфонов, выпустил в Мексике смартфон Axon 40 Lite, последнее дополнение к своей серии Axon. Это телефон среднего класса, базирующийся на чипсете Unisoc T616 и работающий на операционной системе Android 12.

Axon 40 Lite оснащен 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (1080x2400 пикселей). Смартфон поставляется с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища типа UFS2.2, которое можно расширить до 512 ГБ с помощью карты microSD. Устройство весит 182 грамма, а его габариты – 163,0 х 74,0 х 8,3 мм.

ZTE Axon 40 Lite оснащен тройной камерой на задней панели, которая включает в себя 50-мегапиксельный первичный датчик с диафрагмой f / 1,8, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины сцены. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.0.

Axon 40 Lite построен на базе чипсета Unisoc T616. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Он также оснащен Bluetooth 5.0, USB Type-C, боковым датчиком отпечатков пальцев и разъемом для наушников 3,5 мм.

ZTE Axon 40 Lite представлен в двух цветовых вариантах: синем и черном. Что касается информации о ценах и доступности Axon 40 Lite, изначально он будет доступен в Мексике за 3999 мексиканских песо ($222).