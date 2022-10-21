Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике

21.10.2022, MForum.ru

В Мексике дебютировало новое устройство семейства ZTE Axon – Axon 40 SE. Новинка представляет собой середнячка работающего под управлением Android 12 и оснащенного 6,67-дюймовым AMOLED-экраном разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц.

Внутри ZTE Axon 40 S разместились чипсет Unisoc T618 дополненный 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт microSD.

Фоточасть ZTE Axon 40 SE включает в себя 50 Мп основной сенсор, 5 Мп сенсор для макросъемки и еще один 2 Мп вспомогательный сенсор, служащий для определения глубины сцены. В вырезе экрана разместилась 8 Мп камера для сэлфи.

Емкость АКБ ZTE Axon 40 S составляет 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения.

Купить ZTE Axon 40 S можно в черном и синем цветах по цене эквивалентной $298.