Анонсы: ZTE Axon 60 и 60 Lite представлены официально

MForum.ru
13.05.2024,
В прошлом месяце ZTE представила флагманский смартфон Axon 60 Ultra, а теперь бренд анонсировал еще двух представителей серии: Axon 60 и Axon 60 Lite. Это доступные 4G-устройства с чипсетами Unisoc, основными камерами на 50 МП и аккумуляторами емкостью 5000 мАч.
Axon 60 оснащен 6,72-дюймовым IPS -дисплеем разрешением FHD+ с соотношением сторон 20:9, а Axon 60 Lite — 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением HD+. Частота обновления – 90 Гц. Обе новинки получили ZTE Live Island, который отображает уведомления, напоминания и действия вокруг фронтальной камеры в стиле Dynamic Island от Apple.
Axon 60 оснащен чипсетом Unisoc T616, а также 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Axon 60 Lite базируется на процессоре Unisoc T606 SoC с 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.
ZTE Axon 60 и 60 Lite оснащены основными камерами разрешением 50 МП. В качестве дополнительных сенсоров Axon 60 также оснащен макрокамерой на 2 МП и датчиком глубины сцены (разрешение не уточняется), а Axon 60 Lite предлагает сенсор глубины разрешением 2 МП и камеру AI. Axon 60 оснащен 32 Мп фронтальной камерой, а модель Lite обходится 8-мегапиксельной камерой.
Обе новинки работают под управлением Android 13 и оснащены батареями емкостью 5000 мАч с зарядкой 22,5 Вт. Также в наличии разъемы для наушников, Bluetooth 5.2 и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi.
ZTE Axon 60 выпускается в золотом, фиолетовом и черном цветах по цене от 3699 мексиканских песо (219 долларов США).
Axon 60 Lite доступен в фиолетовом, золотом и синем цветах по цене 2999 мексиканских песо (177 долларов США).
© Антон Печеровый,
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