Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально

16.04.2021, MForum.ru

Компания ZTE официально анонсировала смартфоны Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro. Новинки базируются на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, а основное внимание производитель уделил камерам.

Старшая модель ZTE Axon 30 Ultra оснащена 64 Мп основным сенсором Sony IMX686, 64 Мп сенсором с широкоугольной оптикой с углом обзора 120 градусов, 64 Мп сенсором для портретной съемки и 8 Мп сенсором с теле- фото- объективом.

Axon 30 Pro также получил 4 сенсора: основной 64 Мп Sony IMX682, 64 Мп широкоугольный, но вспомогательные иные: 5 Мп для макросъемки и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера обоих новинок – 16 Мп, причем используется стандартный модуль, размещенный в вырезе по центру экрана.

Остальные спецификации близки, но небольшие отличия все же есть. Диагональ экрана ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro – 6,67 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек, но у старшей модели максимальная частота обновления 144 Гц, тогда как у младшей 120 Гц. Немного отличается емкость батареи. Axon 30 Ultra оснащен АКБ 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт, в Axon 30 Pro – емкость батареи 4200 мАч, мощность быстрой зарядки 55 Вт. В части объемов памяти ZTE Axon 30 Ultra предлагает версии 8/256, 12/256 и 16/1024 Гб, оцененные в 4698, 4998 и 6666 юаней соответственно. Axon 30 Pro можно купить в конфигурациях 6/128, 8/128 и 8/256 за 2998, 3298 и 3598 юаней. На домашнем рынке новинки уже доступны для предзаказа, международный релиз ожидается (как минимум, ZTE Axon 30 Ultra), но его сроки не сообщаются.