Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально

MForum.ru
16.04.2021,
Компания ZTE официально анонсировала смартфоны Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro. Новинки базируются на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, а основное внимание производитель уделил камерам.
Старшая модель ZTE Axon 30 Ultra оснащена 64 Мп основным сенсором Sony IMX686, 64 Мп сенсором с широкоугольной оптикой с углом обзора 120 градусов, 64 Мп сенсором для портретной съемки и 8 Мп сенсором с теле- фото- объективом.
Axon 30 Pro также получил 4 сенсора: основной 64 Мп Sony IMX682, 64 Мп широкоугольный, но вспомогательные иные: 5 Мп для макросъемки и 2 Мп сенсор глубины. Фронтальная камера обоих новинок – 16 Мп, причем используется стандартный модуль, размещенный в вырезе по центру экрана.
Остальные спецификации близки, но небольшие отличия все же есть. Диагональ экрана ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro – 6,67 дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек, но у старшей модели максимальная частота обновления 144 Гц, тогда как у младшей 120 Гц. Немного отличается емкость батареи. Axon 30 Ultra оснащен АКБ 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт, в Axon 30 Pro – емкость батареи 4200 мАч, мощность быстрой зарядки 55 Вт. В части объемов памяти ZTE Axon 30 Ultra предлагает версии 8/256, 12/256 и 16/1024 Гб, оцененные в 4698, 4998 и 6666 юаней соответственно. Axon 30 Pro можно купить в конфигурациях 6/128, 8/128 и 8/256 за 2998, 3298 и 3598 юаней. На домашнем рынке новинки уже доступны для предзаказа, международный релиз ожидается (как минимум, ZTE Axon 30 Ultra), но его сроки не сообщаются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.04. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: ZTE готовится к релизу Axon 30 Pro / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] 5G: МТС включила пилотную пользовательскую сеть 5G в Москве / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 20 5G Extreme Edition представлен официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально / MForum.ru
16.04. [Новинки] Анонсы: TCL 20 Pro, TCL 20L+ и TCL 20L представлены официально / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 III – компактный 5G-смартфон / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: В новых флагманах Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III акцент сделан на камеру / MForum.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: POCO X3 Pro и POCO F3 появились в России / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Дизайн Google Pixel Watch показали на рендерах / MForum.ru
13.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro появился в России / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Появились первые рендеры Samsung Galaxy S21 FE / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Quantum2 (Galaxy A82 5G) / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 и C10 - пара телефонов c Android 11 Go Edition / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia G20 и G10 – смартфоны начального уровня с Android 11 / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Nokia X10 и X20 представлены официально / MForum.ru
09.04. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion 2 Pro представлен официально / MForum.ru
08.04. [Новинки] Анонсы: Infinix HOT 10 Play появился в России / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Oppo Band / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Oppo A74 и A74 5G представлены официально / MForum.ru
06.04. [Общество] Это интересно: Смартфонов LG больше не будет / MForum.ru
05.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X60t на базе Dimensity 1100 представлен официально / MForum.ru
05.04. [Новинки] Слухи: ZTE готовится к релизу Axon 30 Pro / MForum.ru