Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально

10.06.2021, MForum.ru

Премиальный бренд Vertu официально представил смартфон iVertu 5G, построенный на чипсете Qualcomm 888, оснащенный 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Разрешение 6,67-дюймового AMOLED-дисплея новинки со встроенным дактилоскопическим сенсором составляет 2400х1080 точек.

Тыловая камера представлена связкой из четырех сенсоров. Разрешение основного и широкоугольного сенсора – 64 Мп, сенсор для макросъемки 5 Мп, также присутствует 2 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры 16 Мп. Емкость батареи – 4200 мАч. Скорее всего, в роли базовой модели выступил ZTE Axon 30 Pro, которому добавили более дорогую отделку и фирменные сервисы. Вариант с телячьей кожей обойдется 16 800 юаней, а с крокодильей – 39 800 юаней.