MForum.ru
10.06.2021,
Премиальный бренд Vertu официально представил смартфон iVertu 5G, построенный на чипсете Qualcomm 888, оснащенный 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Разрешение 6,67-дюймового AMOLED-дисплея новинки со встроенным дактилоскопическим сенсором составляет 2400х1080 точек.
Тыловая камера представлена связкой из четырех сенсоров. Разрешение основного и широкоугольного сенсора – 64 Мп, сенсор для макросъемки 5 Мп, также присутствует 2 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры 16 Мп. Емкость батареи – 4200 мАч. Скорее всего, в роли базовой модели выступил ZTE Axon 30 Pro, которому добавили более дорогую отделку и фирменные сервисы. Вариант с телячьей кожей обойдется 16 800 юаней, а с крокодильей – 39 800 юаней.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.10. [Новинки] Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature – теперь с Linux / MForum.ru
14.03. [Общество] Это интересно: Бизнес Vertu продан за $61 млн / MForum.ru
26.01. [Новинки] Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 11T 5G представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25s c Helio G85 представлен официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: iOS 15 представлена официально / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A51 смартфон с большим дисплеем на Android 11 Go / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: Honor 50 на рендерах и живых фото / MForum.ru
07.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 5G показался на рендерах / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5 появился в России / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A22 и A22 5G представлены официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y70t c Samsung Exynos 880 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro представлены официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 10.8 построен на базе Qualcomm Snapdragon 870 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.6 на Harmony OS представлен официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: Meizu Watch представлены официально / MForum.ru
01.06. [Новинки] Слухи: Самый доступный смартфон Samsung получит дактилоскопический сенсор / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 Pro и Reno 6 Pro+ представлены официально / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Reno 6 - смартфон в стиле iPhone на Dimensity 900 / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic (Red Devil) 6R представлен официально / MForum.ru