Анонсы: Vertu Signature – теперь с Linux

24.03.2017, MForum.ru

Телефоны семейства Vertu Signature вещь дорогая и статусная, сочетающая премиальные материалы и узнаваемый дизайн. И в новом поколении Signature все это было сохранено. Однако прогресс не стоит на месте, поэтому для актуализации устройств семейства производителю пришлось внести ряд изменений.

Самым значимым изменением стал переход на иную программную платформу. Отныне телефоны Vertu Signature работают под управлением Linux based операционной системы. Вероятно, речь идет о глубоко модифицированной версии ОС Android. Собственно это и объясняет увеличение объем ОЗУ до 2 Гб. Впрочем, для владельцев устройства название операционной системы или объем ОЗУ особой роли не играет, а вот возможность синхронизации контактов с iOS и Android может оказаться куда важнее. Тем более что Vertu Signature редко является единственным телефоном владельца.

В части коммуникационных интерфейсов поддерживаются 3G-сети, Wi-Fi и Bluetooth 4.1LE с aptX. Также можно упомянуть о наличии традиционного сервиса Vertu Concierge (первый год - бесплатно), клиента Microsoft Exchange, а для китайских покупателей может оказаться актуальной поддержка сервиса блокировки нежелательных звонков SoGou HauMaTong. В части прочих спецификаций все стандартно – 2-дюймовый дисплей разрешением QVGA, 16 Гб встроенной памяти и съемный аккумулятор. Камера не предусмотрена. Дизайн новинки представлен 12 вариантами: Stainless Steel Black Leather, Pure Black, Pure Chocolate, Clous de Paris Stainless Steel, Black Alligator, Navy Alligator, Ultimate Black, White Mother of Pearl, Red Gold Ultimate Black, Yellow Gold Black Ceramic, Red Gold Black Ceramic, Clous de Paris Red Gold. За самый скромный Vertu Signature понадобится выложить немногим менее 1 млн. рублей.