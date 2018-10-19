Анонсы: Увидел свет премиальный Vertu Aster Pc

19.10.2018, MForum.ru

После произошедшего летом 2017 года банкротства Vertu этот бренд пропал из новостей. Однако, как оказало не навсегда. Китайское подразделение производителя, Vertu Telecommunications Trading, выпустило новый смартфон. Причем он увидел свет под символичным слоганом - «Живи или умри».

Дизайн Vertu Aster P выполнен в классическом для Vertu стиле — титан, кожа, сапфировое стекло и узнаваемый дизайн.

Дизайн Vertu Aster P выполнен в классическом для Vertu стиле — титан, кожа, сапфировое стекло и узнаваемый дизайн. Сохранились и другие привычные Vertu-фишки — ручная сборка, круглосуточный консьерж сервис, уникальные рингтоны. Сборка аппаратов будет производиться в Великобритании.

В части спецификаций Vertu Aster P относится к среднему сегменту — Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, NFC, 20 Мп фронтальная и 12 Мп тыловая камеры, а также аккумулятор емкостью 3300 мАч с Quick Charge 3.0. Диагональ экрана — 5 дюймов, разрешение – 1920х1080 точек при соотношении сторон 16:9.

Vertu Aster P ориентирован на китайский рынок, а его цена начинается от 35 800 юаней, в зависимости от коллекции и отделки. Цена топового варианта с золотом и бриллиантами пока не объявлена.