Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000

MForum.ru
23.05.2017,
Под брендом Vertu вышло очередное роскошное устройство для избранных. На этот раз классический аппарат линейки Vertu Signature украшает змея, тело которой выложено из 439 рубинов, а для глаз использованы два изумруда.
Говорить о спецификациях этого аппарата смысла не имеет (обычная «звонилка», база модели – оригинальный Vertu Signature), куда интереснее, что новинка собрана вручную на заводе в Великобритании из 388 частей. Ювелирная часть выполнена мастерами французского королевского ювелирного бренда Boucheron. Тираж Vertu Signature Cobra Limited Edition составит всего 8 экземпляров, цена около 360 тысяч долларов. Зато в эту цену входит стоимость курьерской доставки вертолетом в указанное покупателем место (если, конечно, там разрешены полеты).
© Антон Печеровый,
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