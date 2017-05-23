Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000

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Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000

23.05.2017, MForum.ru

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Под брендом Vertu вышло очередное роскошное устройство для избранных. На этот раз классический аппарат линейки Vertu Signature украшает змея, тело которой выложено из 439 рубинов, а для глаз использованы два изумруда.

Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000

Говорить о спецификациях этого аппарата смысла не имеет (обычная «звонилка», база модели – оригинальный Vertu Signature), куда интереснее, что новинка собрана вручную на заводе в Великобритании из 388 частей. Ювелирная часть выполнена мастерами французского королевского ювелирного бренда Boucheron. Тираж Vertu Signature Cobra Limited Edition составит всего 8 экземпляров, цена около 360 тысяч долларов. Зато в эту цену входит стоимость курьерской доставки вертолетом в указанное покупателем место (если, конечно, там разрешены полеты).

Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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