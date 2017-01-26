Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум

MForum.ru

Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум

26.01.2017, MForum.ru

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Компания Vertu представила обновление линейки Constellation. Внешний декор устройства включает в себя сочетание полированного металла, натуральной итальянской кожи и сапфирового стекла. Кроме того, для оформления кнопки доступа к сервисам Vertu использован рубин.

Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум

Впрочем, в активе нового Vertu Constellation не только внешнее оформление и ручная сборка на фабрике в Англии, но и вполне современное «железо». Список основных технических характеристик новинки включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 820, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением QHD, 12 Мп тыловую камеру с PDAF-фокусировкой, 4 Мп камеру на передней панели, NFC, поддержка всех диапазонов LTE и сканер отпечатка пальца. Емкость аккумулятора Vertu Constellation составляет 3200 мАч. В России приобрести обновленный Vertu Constellation можно будет уже в марте текущего года по цене от 301 тысячи рублей.

Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум

Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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