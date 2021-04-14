Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру?

MForum.ru
14.04.2021,
В сети появились рендеры смартфона ZTE Axon 30 Ultra, на которых отчетливо виден вырез в экране под фронтальную камеру. Таким образом, производитель может отказаться от дебютировавшей в Axon 20 5G фронтальной камеры скрытой под экраном.
В части спецификаций в активе ZTE Axon 30 Ultra ожидаются 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, чипсет Snapdragon 888, QUAD-камера на задней панели с тремя сенсорами разрешением 64 Мп (четвертый – 8 Мп с перископной оптикой) и АКБ емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой MyOS 11. Анонс новинки ожидается уже завтра.
© Антон Печеровый,
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