Слухи: Живые фото ZTE Axon 30 показали невидимую фронтальную камеру

13.07.2021, MForum.ru

Анонс ZTE Axon 30 ожидается в этом месяце. По имеющейся информации, фронтальная камера в этом смартфоне будет размещена под дисплеем, как и в его предшественнике - Axon 20. Ни Фей (Ni Fei), президент компании ZTE по мобильным устройствам, уже пообещал решение следующего поколения. И судя по попавшему в сеть фото, оно может быть весьма эффективным.

Проблема с Axon 20, первым коммерческим смартфоном с фронтальной камерой под дисплеем, заключалась в том, что OLED-матрица не пропускала достаточно света. Visionox пришлось пойти на компромисс, сделав в экране специальную область. Скорее всего, во время анонса ZTE расскажет, что именно было улучшено. Возможно, речь идет о сочетание улучшений OLED и исправлений пользовательского интерфейса. Из технической части известно, что плотность изображения экрана составит 400 точек на дюйм (вдвое больше, чем ZTE предлагала в Axon 20), а частота обновления – 120 Гц. «Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 870 или Dimensity 1200, а мощность быстрой зарядки составит 55 Вт. Проблема с Axon 20, первым коммерческим смартфоном с фронтальной камерой под дисплеем, заключалась в том, что OLED-матрица не пропускала достаточно света. Visionox пришлось пойти на компромисс, сделав в экране специальную область. Скорее всего, во время анонса ZTE расскажет, что именно было улучшено. Возможно, речь идет о сочетание улучшений OLED и исправлений пользовательского интерфейса. Из технической части известно, что плотность изображения экрана составит 400 точек на дюйм (вдвое больше, чем ZTE предлагала в Axon 20), а частота обновления – 120 Гц. «Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 870 или Dimensity 1200, а мощность быстрой зарядки составит 55 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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