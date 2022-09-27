Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой

MForum.ru
27.09.2022,
Компания ZTE продолжает развивать технологию спрятанных под экран камер, добавляя ее в более доступные устройства. К примеру, таким устройством стал ZTE Axon 30S.
ZTE Axon 30S представляет собой смартфон с 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2460 x 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 870, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт. Тыловая камера новинки представлена 64 Мп основным сенсором Sony IMX682, 8 Мп широкоугольным, 5 Мп макро и 2 Мп датчиком глубины сцены. Под экран спрятана камера разрешением 16 Мп, при этом плотность пикселей в области экрана над ней 400 ppi, что соответствует флагманским моделям. Цена составляет 1698 / 2198 юаней за версии 8+128 / 12+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
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