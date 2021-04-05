Слухи: ZTE готовится к релизу Axon 30 Pro

05.04.2021, MForum.ru

Уже скоро может начаться прием предварительных заказов на смартфон ZTE Axon 30 Pro. Новинка интересна тем, что является первым в мире смартфоном со встроенной в дисплей камерой на базе Snapdragon 888.

Ожидаемый набор спецификаций ZTE Axon 30 Pro включает в себя 6,9-дюймовый дисплей разрешением 1080p с частотой обновления 120 Гц и 10-битным цветом, чипсет Snapdragon 888, память типа LPDDR5 и UFS3.1, тыловую камеру на базе 64 Мп сенсора, а также АКБ емкостью 4500 с быстрой зарядкой 55 Вт. Анонс Axon 30 Pro может состояться уже в текущем месяце.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mydrivers.com

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