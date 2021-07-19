Слухи: Смартфон с подэкранной камерой Axon 30 5G представят 27 июля

MForum.ru
19.07.2021,
Компания ZTE официально подтвердила, что анонс смартфона Axon 30 5G состоится 27 июля. Ключевая особенность новинки – подэкранная фронтальная камера, которая не только не будет заметна на фоне дисплея, но и обеспечит качественные фото.
По информации TENAA, габариты Axon 30 5G составят 170,2 x 77,8 x 7,8 мм, весит новинка 190 граммов. Ключевые спецификации включают в себя 6,92-дюймовый дисплей разрешением 1080 x 2460 точек с подэкранной 16 Мп камерой и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Snapdragon 870, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, тыловую камеру в конфигурации 64+8+5+2 Мп, а также АКБ емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.
© Антон Печеровый,
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