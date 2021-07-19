Слухи: Смартфон с подэкранной камерой Axon 30 5G представят 27 июля

19.07.2021, MForum.ru

Компания ZTE официально подтвердила, что анонс смартфона Axon 30 5G состоится 27 июля. Ключевая особенность новинки – подэкранная фронтальная камера, которая не только не будет заметна на фоне дисплея, но и обеспечит качественные фото.

По информации TENAA, габариты Axon 30 5G составят 170,2 x 77,8 x 7,8 мм, весит новинка 190 граммов. Ключевые спецификации включают в себя 6,92-дюймовый дисплей разрешением 1080 x 2460 точек с подэкранной 16 Мп камерой и встроенным дактилоскопическим сенсором, чипсет Snapdragon 870, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, тыловую камеру в конфигурации 64+8+5+2 Мп, а также АКБ емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Живые фото ZTE Axon 30 показали невидимую фронтальную камеру / MForum.ru

[Новинки] Слухи: ZTE представит смартфон с 20 Гб ОЗУ / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Vertu iVertu 5G представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30 Ultra и Axon 30 Pro представлены официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Ultra не получит подэкранную фронтальную камеру? / MForum.ru