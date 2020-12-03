Анонсы: ZTE Axon 20 5G Extreme Edition представлен официально

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Анонсы: ZTE Axon 20 5G Extreme Edition представлен официально

03.12.2020, MForum.ru

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В сентябре ZTE представила Axon 20 5G, который стал первым в мире телефоном с технологией камеры под дисплеем (разрешение фронтальной камеры – 32 Мп). На этой неделе она анонсировала ZTE Axon 20 5G Extreme Edition с кожаной задней панелью и большим объемом оперативной памяти, чем его обычная версия.

Анонсы: ZTE Axon 20 5G Extreme Edition представлен официально

Напомню, обычный Axon 20 5G поставляется со стеклянной задней панелью и 8 ГБ оперативной памяти. Недавно анонсированный ZTE Axon 20 5G Extreme Edition имеет долговечную и износостойкую кожаную заднюю часть. Кроме того Extreme Edition оснащен 12 ГБ оперативной памяти. В остальном его характеристики идентичны его обычной версии. Axon 20 5G оснащен 6,92-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 1080x2460 точек, чипсетом Snapdragon 765G, тыловой камерой с 4 сенсорами (64 Мп основной, 8 Мп сверхширокоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины) и АКБ емкостью 4220 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. Цена ZTE Axon 20 5G Extreme Edition пока не объявлена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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