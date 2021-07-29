Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально

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Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально

29.07.2021, MForum.ru

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Компания ZTE официально анонсировала смартфон Axon 30, ключевой особенностью которого стала невидимая при обычном использовании фронтальная камера. Относительно прошлогоднего Axon 20, производителю удалось уйти от компромиссов в части качества экрана и самой фронтальной камеры.

Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально

В активе ZTE Axon 30 присутствуют 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2460 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и DC Dimming, чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.

Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально

Под экраном (по центру) разместилась 16 Мп фронтальная камера. Также в дисплей встроен дактилоскопический сенсор. Тыловая камера представлена связкой четырех модулей – 64 Мп основного, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп макро и 2 Мп сенсора глубины.

Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально

Что приятно, ценники оказались весьма привлекательными - ZTE Axon 30 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 2198 юаней. Варианты с 8/128 и 8/256 Гб обойдутся 2498 и 2798 юаней, соответственно. А топовая версия 12/256 Гб оценена в 3098 юаней. Купить новинку можно будет в белой, чёрной, бирюзовой и песчаной расцветках.

Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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