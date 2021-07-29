Анонсы: ZTE Axon 30 с невидимой фронтальной камерой представлен официально

29.07.2021, MForum.ru

Компания ZTE официально анонсировала смартфон Axon 30, ключевой особенностью которого стала невидимая при обычном использовании фронтальная камера. Относительно прошлогоднего Axon 20, производителю удалось уйти от компромиссов в части качества экрана и самой фронтальной камеры.

В активе ZTE Axon 30 присутствуют 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2460 x 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц и DC Dimming, чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.

Под экраном (по центру) разместилась 16 Мп фронтальная камера. Также в дисплей встроен дактилоскопический сенсор. Тыловая камера представлена связкой четырех модулей – 64 Мп основного, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп макро и 2 Мп сенсора глубины.

Что приятно, ценники оказались весьма привлекательными - ZTE Axon 30 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценен в 2198 юаней. Варианты с 8/128 и 8/256 Гб обойдутся 2498 и 2798 юаней, соответственно. А топовая версия 12/256 Гб оценена в 3098 юаней. Купить новинку можно будет в белой, чёрной, бирюзовой и песчаной расцветках.