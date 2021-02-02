Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К?

MForum.ru

Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К?

02.02.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания ZTE подогревает интерес к смартфону Axon 30 Pro. По словам производителя, эта новинка может получить «выдающуюся систему камер». Реакцией сетевых информаторов стало предположение, что ZTE Axon 30 Pro оснастят сенсором Samsung S5KGND разрешением 200 Мп.

Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К?

Впрочем, этот сенсор пока не анонсирован. По имеющимся данным размер его матрицы составит 1/1,37 дюйма, а размер пикселей – 0,64 мкм. При этом будет поддерживаться биннинг (объединение пикселей) как 4-в-1 (снимки с разрешением 50 Мп), так и 16-в-1 (для стандартных 12 Мп снимков). Кроме того, ожидается поддержка записи видео 16К. И это вполне реалистично – встроенный в Snapdragon 888 процессор изображений Spectra 580 умеет работать с камерами разрешением до 200 Мп, включительно.

Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К?

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

03.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 20 5G Extreme Edition представлен официально / MForum.ru

13.09. [Новости компаний] Анонсы: Sharp представил 4 новых смартфона, 2 - с поддержкой 5G / MForum.ru

06.09. [Новости компаний] 5G: Платформы Snapdragon 5G ведут в счете / MForum.ru

17.08. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру / MForum.ru

08.06. [Новости компаний] 5G: 5G терминалы - новинки июня / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:10 ABloud Тема: VoLTE в России (27.11.2019)
Каждый третий клиент Билайн в Москве разговаривает в режиме VoLTE Следует признать, что Вымпелком долго шел к VoLTE (технология передачи голоса в сети LTE). Эксперименты Билайн с VoLTE начались еще ...
Вчера 13:57 ABloud Тема: Частные сети (18.09.2012)
Ростелеком создаст частную мобильную сеть LTE в Якутии. Частная сеть стандарта LTE (pLTE) будет развернута на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). ...
Вчера 09:16 asdfg123 Тема: Волгоградская область (04.12.2007)
только вот никак не запустят LTE advanse
Вчера 09:14 asdfg123 Тема: Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)? (27.01.2021)
края будут скругленные, без острых граней
30.01.2021 17:20 Sergey2377 Тема: Nokia 6120 classic
Смартфон при включении выводит белый экран, и далее ничего не происходит. Хочу отформатировать его. Можно ли это сделать в домашних условиях? Имеется в наличии ноутбук, и usb кабель. Но кабель не ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

02.02. [Новинки] Анонсы: itel A47 – смартфон за 5499 рупий для индийского рынка / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К? / MForum.ru

01.02. [Новинки] Слухи: Новый Nokia 2720 замечен в FCC / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Hisense A7 CC получил цветной e-ink дисплей / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 11 Pro получит более емкую батарею / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Realme RMX3121 замечен в TENAA / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A02 представлен официально / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge S представлен официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: Наушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition представлены официально / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Каким будет iPhone SE (2021)? / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Blackview BL8000 – защищенный смартфон на Dimensity 1200 и 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Бюджетный 5G-смартфон Oppo A55 представлен официально / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон за 999 юаней? / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Vivo X60 Pro+ на Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Honor V40 представлен официально / MForum.ru

21.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20G получил Helio G80 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

20.01. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 1200 и Dimensity 1100 представлены официально / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне Realme X9 Pro / MForum.ru

20.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y31 c Snapdragon 662, 48 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: