Слухи: ZTE Axon 30 Pro сможет записывать видео 16К?

02.02.2021, MForum.ru

Компания ZTE подогревает интерес к смартфону Axon 30 Pro. По словам производителя, эта новинка может получить «выдающуюся систему камер». Реакцией сетевых информаторов стало предположение, что ZTE Axon 30 Pro оснастят сенсором Samsung S5KGND разрешением 200 Мп.

Впрочем, этот сенсор пока не анонсирован. По имеющимся данным размер его матрицы составит 1/1,37 дюйма, а размер пикселей – 0,64 мкм. При этом будет поддерживаться биннинг (объединение пикселей) как 4-в-1 (снимки с разрешением 50 Мп), так и 16-в-1 (для стандартных 12 Мп снимков). Кроме того, ожидается поддержка записи видео 16К. И это вполне реалистично – встроенный в Snapdragon 888 процессор изображений Spectra 580 умеет работать с камерами разрешением до 200 Мп, включительно.