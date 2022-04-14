Развитие сетей: МегаФон построил тестовую "сеть уровня 5G" в Магнитогорске

14.04.2022, MForum.ru

МегаФон рассказывает, что охватил услугами "класса 5G" территорию порядка 10 кв.км в районе набережной Магнитогорска (Челябинская область), от улицы Завенягина до проспекта Металлургов. Пока что в статусе тестовой зоны.

В переводе с маркетингового языка на обычный, это означает, что оператор запустил фрагмент сети LTE с высокими пиковыми скоростями - до 800 Мбит/c и выше. Такие показатели достигаются при агрегации полос частот в диапазонах 1800 МГц, 2100 МГц и 2.6 ГГц, при условии, что аппарат абонента умеет поддерживать агрегацию band 1+ band 3 + band 7. Среди моделей смартфонов, которые на это способны, отмечу: ZTE Axon 10 Rro 5G, ZTE Red Magic 5S, Honor 30, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Huawei P40 Pro. Специалистами компании зафиксировано пиковое значение скорости - 860 Мбит/c.

Тестовая зона включает как открытые территории: набережную, сквер 50-летия ММК, парк у Вечного огня, около Центрального стадиона и ряд других, так и територии с индор-покрытием, например: здание администрации города, аквапарк, ледовую арену Металлург.

Стоит отметить также строительство сети pLTE для ММК. Интересно, что оба проекта - тестовой зоны "класса 5G" и pPLE выполнены МегаФон по заказу ММК.

«Пилотная зона уровня 5G стала очередным проектом в рамках нашего соглашения о сотрудничестве с МегаФоном. Оператор уже строит на комбинате частную сеть Private LTE, которая станет плацдармом для цифровизации – внедрения технологий промышленного интернета вещей, видеоаналитики и систем позиционирования. Дальнейшее развитие инфраструктуры и появление передовых решений – новый шаг к развитию информационных и коммуникационных технологий в нашем городе», – отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

«Магнитогорск - первый город не миллионник, где наши клиенты смогут попробовать преимущества сети класса 5G, которые ранее были доступны абонентам МегаФона только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Помимо новой скорости мобильного интернета, реализация этого инфраструктурного проекта дает серьезный импульс для технологического развития города – движения в сторону облачного гейминга, беспилотного транспорта и телемедицины», – подчеркнул Сергей Денисов, директор МегаФона в Челябинской области.

пресс-релиз МегаФон

Отмечу, что МегаФон аккуратно, но все активнее пробует продвигать тему "сеть уровня 5G". Маркетинг любит использовать сильные бренды. В России нет сетей 5G, но можно рассказать о сети или услугах "класса 5G", как это все чаще делает МегаФон. Тем более, что в плане пиковых скоростей доступа сеть МегаФона в отдельных точках действительно может обеспечивать значения, приближающиеся к 1 Гбит/c. Важно только понимать, что речь идет все же о сети 4G/LTE, пусть и с параметрами заметно выше среднего.

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теги: развитие сетей МегаФон LTE Челябинская область Магнитогорск класса 5G